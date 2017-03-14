NBA》曾單場10火鍋 騎士簽下桑德斯
(05:21更新內文)ESPN.com稍早報導，騎士隊已和公鹿前中鋒拉瑞桑德斯(Larry Sanders)達成協議，他將成為球隊第15人，桑德斯通過體檢後，騎士將裁掉左腳骨折的波格特(Andrew Bogut)。騎士急簽桑德斯，主因是內線大將洛夫(Kevin Love)因傷缺陣，歸期未定。
防守悍將桑德斯，身高211公分(6呎11吋)，臂展是超長的231公分，2010年首輪15順位被公鹿選中。在2012~13賽季，桑德斯場均可貢獻驚人的2.8次火鍋，並曾繳出10分、12籃板、10火鍋的大三元。
桑德斯曾單場17分、20籃板，身手幾乎是如今熱火中鋒懷塞德(Hassan Whiteside)的翻版。年僅28歲的桑德斯，他的内線防守能力是衛冕冠軍騎士目前最欠缺的。
(中時電子報)
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