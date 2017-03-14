蘊藏12億桶 阿拉斯加發現30年來最大油田

阿拉斯加為解決南北兩岸輸送原油的困擾，於1977年興建一條全長1,286公里的管線貫穿阿拉斯加。（圖/美聯社）

位於北美洲西北端的阿拉斯加（Alaska），一直以來被外界視為美國囤積戰略用油之地，日前西班牙國家石油公司（Repsol）再一次證明了這項事實，其在阿拉斯加州北端，發現近30年來最大的岸上油田，總蘊藏量高達12億桶。這是西班牙石油公司繼2008年開始探勘起，首次發現油田的位置，該公司表示，若開採計畫順利獲得美國政府批准，將可從2021年開始量產。

據福斯新聞網（Fox News）報導，西班牙國家石油公司與投資夥伴阿姆斯壯能源（Armstrong Energy）日前宣布，於阿拉斯加北岸發現大油田，蘊藏量高達約12億桶，是近30年來最大規模的岸上油田。根據該公司的聲明稿指出，若開採計畫順利批准，該油田最快將於2021年進行開採，單日產量可達12萬桶，勢必能為阿拉斯加州帶來更多的稅收與工作機會。這是繼去年10月，小型探勘商凱路斯能源（Caelus Energy）和私募巨頭阿波羅管理公司（Apollo Global Management），在北部外海發現60億桶藏量的巨大油田後，衰敗多年的阿拉斯加石油業再次見到曙光。

從1950年代起，各方探勘人員開始往阿拉斯加北部尋找油源，由於地形、交通等不便因素，採用油輪運輸至1,300公里外的不凍港，絕非首要選項。尼克森總統（Richard Nixon）在1973年11月簽署《縱貫阿拉斯加管道授權法案》（Trans-Alaska Pipeline Authorization Act），於1977年落成，全長1,286公里的管線貫穿阿拉斯加南北兩岸，讓北部開採的原油，能順利地透過管線輸往南部港口，再運往美國本土進行提煉，1977年建成至今，至少輸出了150億桶的原油，但同時也對阿拉斯加的生態、永凍土有莫大的影響。

隨著近年來油價下跌，依賴產油稅收的阿拉斯加也大受影響，不僅失業率飆高，政府財政也面臨危機。若兩座大油田能順利開採，勢必對州政府和部份民眾有所幫助，但相對地，對於再生能源發展和環境保護團體而言，卻並非是件好消息。

(中時電子報)