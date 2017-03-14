北韓：金正男命案為美與南韓陰謀

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北韓今天企圖將領導人金正恩同父異母兄長金正男在馬來西亞遇襲身亡1事，歸咎於美國和南韓。

北韓駐聯合國副代表金仁龍（Kim In Ryong，譯音）召開記者會說；「這個案子從頭到尾都是美國和南韓當局魯莽行事的結果。」

他指控，美國和南韓企圖破壞北韓的形象，並推翻北韓的社會制度。

馬來西亞當局指出，金正男是2月13日在吉隆坡機場被2名女子在臉上塗抹VX神經毒劑後身亡，但被普遍認為主使此事的北韓則否認這個調查結果。

金仁龍說，金正男的死因「尚未查明，但美國和南韓當局卻毫無根據地怪罪朝鮮民主主義人民共和國（北韓）」。

他質問，既然VX毒劑只要被人體少量吸入就會致命，那麼何以下毒女子依然健在？

他宣稱，美國是少數能製造VX毒劑的國家之一，同時美國也在南韓屯積了化學武器，都有能力提供毒殺金正男的化學戰劑。

金仁龍針對金正男命案說，「美國的最終目的是挑起國際間對朝鮮民主主義人民共和國的厭惡情緒」，箇中意圖就是要「不計代價對朝鮮民主主義人民共和國發動核子戰爭」。

「所以美國和南韓施展了政治詭計，想要推翻朝鮮民主主義人民共和國的社會制度。」1060314

(中央社)