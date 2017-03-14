美作家「幫老公徵新老婆 」的背後原因催淚....
相知相惜了大半輩子，最後卻不能走到最後，你是否放心讓另一個人照顧自己的另一半？美國一名著名的童書作家羅森朵（Amy Krouse Rosenthal），發表一篇文章〈你可能想嫁給我先生〉，替丈夫徵婚，而她這樣做的原因並非要驚世駭俗，而是因為自己罹癌，剩下時日不多，希望將來有另一個人可以陪伴丈夫。不過令人遺憾的是，她的心願還未完成，就離開人世。
羅森朵現年51歲是一位著名的美國童書作家完成了超過30本著作，包括期刊，回憶錄和暢銷圖片故事《獨角獸》和《鴨！兔子！》，更是一位電影製片。她在2015年被診斷出罹患卵巢癌。她捨不得讓丈夫孤獨到老，所以因此於本月初在《紐約時報》撰文，替丈夫相親。
羅森朵自述她和先生結婚26年，1989年認識他，她就確定這是她想嫁的人，他們至今共度了9490個日子；她說先生為一名律師，長相英俊、會洗手作羹湯，愛聽音樂、會畫畫，是個旅行的好夥伴，心地善良，不吝於付出會在提款機上留下鈔票，幫助別人。同時善解人意，會在她首次懷孕照超音波時，帶著一束花前去陪伴。，
這篇文章發表後引起廣大迴響，有個男性讀者說，此文鼓舞他成為更好的丈夫。還有人說，理想的丈夫其實是由理想的妻子所造就，這篇文章就像是作者分享了成功婚姻的方法。周一羅森朵不敵病魔逝世，享年51歲，但她對丈夫無私的愛，還有這段美滿婚姻的典範，卻永留於世。
(中時電子報)
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