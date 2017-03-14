能供應5萬戶 蘇格蘭將建8座離岸風力發電站

建築於海面上的離岸風力發電站。（達志影像/Shutterstock）

身為全球風力發電的領先地區，蘇格蘭再一次加強境內基礎設施，即將在亞伯丁（Aberdeen）外海興建8座6百萬瓦（megawatt）的離岸風力發電站（offshore wind farm），一旦完工開始營運，所產生的電力將能供應全蘇格蘭56,000戶用電，並減少碳排放量達94,500公噸。蘇格蘭官方更樂觀地認為，未來離岸風力發電技術將能替蘇格蘭增加就業機會，並藉此輸出至歐陸、東南亞和北美等地。

據美國CNBC電視報導，作為全球落實風力發電的領先地區，蘇格蘭政府日前決議，將在亞伯丁外海再增建8座離岸的海上風力發電站，每一座發電功率達6百萬瓦，總生產將近50百萬瓦的電力，可提供蘇格蘭境內至少56,000戶人家使用，並同時減少碳排放量達94,500公噸，更進一步落實無污染的目標。蘇格蘭商業能源創新部長惠豪斯（Paul Wheelhouse）表示，「（風力發電站）不僅能供電，還能因此帶動整條產業鏈發展，進而創造更多工作機會與投資。作為全球風力發電的發展指標，我相信，未來更能將業務與技術推廣至海外，包含歐陸、東南亞或北美地區。」

World's largest floating offshore wind farm to be built off the coast of Scotland

蘇格蘭發展風力發電起於2007年，當時預設未來發展目標是2011年達到全境百分之31用電來自風力、2020年提高至百分之50至80之間，並在北海建造世界最大的海岸風力發電機，隨著科技日益提升，發電機的效能和蓄電量大幅提升，當前的目標已改為2020年完全使用綠色能源。更曾在去年8月，成功達成單日只靠風力發電，即可供應全蘇格蘭地區的工商業和居民生活所需的目標，讓蘇格蘭對風力發展的研究與推廣，不僅是歐洲的領頭羊，更是全球首屈一指的地區。

(中時電子報)