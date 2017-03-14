冷氣團南下 氣溫驟降5到10度
中央氣象局預報顯示，今天白天北台灣雨勢趨緩，中部地區及南部山區上午仍有些短暫降雨。受冷氣團南下影響，氣溫和昨天相比有5到10度落差，晚間到明天清晨東北部低溫下探13度。
凌晨起冷氣團南下，北台灣一大清早會有再度回到冬天的感覺，白天氣溫不超過攝氏15度，加上風大飄雨，濕冷的感受更為明顯，除了高屏溫度降幅較小外，其他地方白天的溫度和昨天相比有5到10度的落差。
晚間到明天（15日）清晨是這波冷氣團最冷的時候，預計中部以北及東北部低溫只有13、14度，南部及花東也只剩16、17度，北台灣整天都偏冷。
另外，東北風增強，台南以北、東半部地區（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域易有9至10級強陣風，沿海地區有較大風浪出現。
空氣品質預報資訊，中南部地區為橘色提醒，對敏感族群不健康，其他地區為良好到普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060314
(中央社)
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