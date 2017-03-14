鋒面＋冷氣團 北台灣濕冷一整天 中南部留意空品

今天受到鋒面以及冷氣團影響，北台灣濕冷一整天。(報系資料照片)

今日受到鋒面通過及大陸冷氣團南下影響，中部以北及東北部氣溫下降；預測白天各地溫度，北部13-15度、中部14-22度、南部19-27度。

降雨方面，北部、東北部地區及金門、馬祖有雨，東部及東南部有短暫雨，中部地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲。

這波鋒面預計會影響台灣兩天，要到周四才會逐漸由偏北風轉為偏東風，不過這時候還有從中國南方東移的水氣，可能又會有雨勢，而到周五到周末再轉偏南風的態勢，不過還不時有冷空氣南下，相互對峙，台灣的天氣系統還是頗不穩定。

其實不穩定天氣不見得是指天氣會很不好，而是說天氣變化時間很快，有時候變化的速度，遠短於您接受氣象預測資訊的時間，建議您要定期更新預測，並調整穿著、攜帶雨具等。

至於在今天空氣品質部分，今日中南部地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為良好到普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)