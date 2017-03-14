研究：高強度間歇訓練助你抗衰老
高強度間歇訓練法(HIIT)做為日漸流行的運動模式，是透過在短時間內劇烈運動輔以短暫休息時間，來達到燃燒脂肪的目的，而一項新研究也指出，HIIT也有助於人們對抗細胞老化。
研究人員將參與者們分成兩組，分別是8-30歲的年輕組以及65-80歲的年老組，且要求他們做三種運動，一種是在自行車上進行高強度間歇訓練、一種是重量訓練、最後一種是兩者的結合，並維持12週。而HIIT組需要在一周裡抽出三天時間踩腳踏車，在間歇期他們要進行強度較弱的訓練，加上一周兩天在跑步機上跑步。
之後研究人員採集參與者們的肌肉細胞組成、肌肉質量和胰島素敏感性等數據，並將其與沒有接受訓練的控制組進行比較。
研究結果顯示，在HIIT組中，縱使是老年人，其細胞產能速率也堪比年輕人，平均提升了69%，因此研究人員也指出，HIIT比重量訓練更好，因為它能夠提升細胞線粒體的活動，這一化學反應能夠釋放能量給細胞生長供能。而這一活動往往隨著人們衰老而降低，但HIIT卻能逆轉這一過程。
而雖然研究尚未完全了解背後的原理，但透過鍛煉來提升線粒體活動，的確已證實能夠延緩許多衰老症狀，而更重要的是，研究人員也表示，在此研究中的肌肉蛋白質再生程序，也可以複製在心臟和大腦中，通常這兩個地方的細胞，更容易隨時間衰老。
(中時電子報)
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