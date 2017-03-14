宜蘭台7線101K刷坡 每30分鐘放行5分鐘

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公路總局第四區養護工程處獨立山工務段今(14日)起，在省道台7線101K+300(宜蘭縣大同鄉崙埤路段)進行刷坡工程，為確保用路人安全，該路段實施每30分鐘放行5分鐘的交通管制措施。

交管時間至今天起，至17日止，每日上午8時至17時，現場有交管人員指揮，請路過民眾配合。

公路總局呼籲，民眾行駛山區道路前，可善加利用公路總局省道即時路況系統並隨時收聽廣播訊息。

(中時)