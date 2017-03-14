美股幾乎收平 航空股重挫

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我要評比

美股今天沒有大幅漲跌，唯有航空股重挫，由於美國東北部將有暴風雪來襲，使得數千個航班取消。

在暴風雪逼近下，美國航空公司（American Airlines ）及聯合大陸航空公司（United Continental）股價雙雙重挫3.5%。

道瓊工業指數下挫21.50點或0.10%，以20881.48點作收。

標準普爾指數微漲0.87點或0.04%，收在2373.47點。

科技股那斯達克指數漲14.06點或0.24%，收5875.79點。1060314

(中央社)