MLB》老將落難日 柯隆被打爆 一朗慘槓龜

勇士43歲「老妖怪」柯隆。(美聯社)

43歲的鈴木一朗，狀況有待調整。(美聯社資料照)

(07:15更新內文)看來今天對老將來說，不是個好日子。同為43歲的投打，勇士「老妖怪」柯隆(Bartolo Colon)熱身賽對海盜先發3局，被敲8安，狂丟5分；馬林魚日籍外野手鈴木一朗，3打數沒有安打，還苦吞一張老K。另韓國強打金賢洙，今扛金鶯第3棒指定打擊(DH)，2打數敲出1安打、1打點，熱身賽打擊率小增至2成86。

柯隆近4季都繳出超過14勝，去年在大都會戰績15勝8敗，自責分率是不錯的3.43。柯隆非常耐投，近5年單季投球局數最少在152局，休賽季以1年1250萬美元，轉戰勇士。但柯隆今年春訓有待調整，熱身賽4次先發，主投11局，自責分率高達7.36。

鈴木一朗去年8月達成大聯盟生涯3000安，今年繼續在美職奮戰第17季。一朗今年熱身賽狀況不佳，16打數只敲出2安，打擊率低到只有1成25。反倒是替補一朗打7棒的右外野手席耶拉(Moises Sierra)，今1打數1安打，熱身賽23打數敲9安，打擊率高達3成91。

(中時電子報)