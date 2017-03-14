盤中急挫 國際油價收跌

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國際油價今天早盤延續上週急跌走勢，一度來到3個月低點，終場以縮小跌幅作收。此時投資人好奇，美國原油供應膨脹是否會阻礙石油輸出國家組織（OPEC）限產及減少全球過剩努力。

紐約商品交易所西德州中級原油下挫9美分，以每桶48.40美元作收。

倫敦北海布倫特原油跌2美分，收在每桶51.35美元。1060314

(中央社)