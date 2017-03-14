上下院授權 英將於3月底正式啟動脫歐

英首相梅伊獲得上下兩院授權，將於本月底正式啟動脫歐程序。（圖/美聯社）

在經過朝野激烈辯論，並由下議院（House of Common）於日前批准後，英國上議院（House of Lords）方才以274票贊成、118票反對，正式批准法案，並授權首相梅伊（Theresa May）和其內閣，該法案在送交女王批准後，最快將能於3月31日，正式啟動脫離歐盟（EU）的程序。讓公投至今已延宕多時的脫歐進程將正式啟動，但相對而言，恐怕是更加強了蘇格蘭舉辦二次獨立公投的決心。

據英國廣播電視（BBC）報導，自去年6月脫歐公投通過至今，整個程序與準備呈現嚴重的延宕狀態。在首相梅伊宣布將「硬脫歐」並退出歐洲共同市場後，下議院首先以壓倒性票數給予支持，而就在方才，英國上議院也以274票贊成、118票反對，批准並授權梅伊政府，將於3月31日正式啟動脫歐程序。但此舉對於在公投中，多數投下反對票的蘇格蘭人而言，恐怕卻是加深了他們支持和舉辦二次獨立公投的決心，再加上歐盟各國極不友善的態度，恐怕正式啟動後，梅伊與其團隊的挑戰才將真正開始。

英國脫歐啟動後，最大的內部威脅就是來自於蘇格蘭。圖為將發起二次獨立公投的首席大臣尼可拉·施特金。（圖/美聯社）

英國上議院今日批准且授權，梅伊政府將可在本月月底啟動脫歐程序。（圖/美聯社）

英國自從意外通過脫歐公投後，全球普遍對於她抱持悲觀態度，先前首相梅伊又宣布將退出歐盟單一市場，並重啟移民與外籍人士工作權的管制，似乎讓日不落國的處境陷入更困難的地步。為了保護目前享受的歐盟權利，恐將有更多跨國銀行和金融集團選擇離開英國，返回歐洲大陸，這對身為全球金融重鎮的英國，將是一個失業率爆增和經濟低迷的預兆。

未來英國在脫歐程序啟動後，將面臨的困難與挑戰包含：

一、鉅額的「分手費」：歐盟恐將向英國索取高達600億歐元（約1.97兆台幣）的脫歐費用；

二、曠日費時的談判：歐盟日前已決定，將英國脫歐議程延緩至今年聖誕節之後才審理；

三、國際機構不看好：已有許多跨國金融、經濟機構發出警告，恐影響就業率和投資；

四、蘇格蘭公投威脅：蘇格蘭率先發難，本次關乎未來經濟與社會發展，恐比先前危險。

(中時電子報)