衣索比亞垃圾山崩落 65人死亡

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衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）郊區的一座垃圾山十一日突然崩塌，造成至少65人喪生。(圖片取自aa.com.tr)

衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）郊區的一座垃圾山十一日突然崩塌，造成至少65人喪生，許多住在附近的家庭遭到全員活埋，包括幼小兒童在內。

衣索比亞交通部長倫丘（Negeri Lencho）表示，搜救仍在進行中，安全人員和救難人員正盡力，找出任何可能生還者，同時也搜尋死者。

現場是阿迪斯阿貝巴過去五十多年來的廢棄物傾倒地點，許多民眾在當地以撿拾食物維生，甚至為了省錢搭建了一些臨時住所與混凝土建築，搜尋可回收垃圾維生。

阿迪斯阿貝巴交通局長莫吉斯（Dagmawit Moges）說：「死亡人數已達到65名。」使得住在這座垃圾場的數十戶人家住處被夷為平地

當局正調查事故原因，據傳這座掩埋場近年已經停用，可能因為重新啟用才會釀崩塌。

(中時電子報)