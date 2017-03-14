03月14日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

台有5000共諜 太誇張

外界傳言，台灣有逾5000名共諜活動，連中央政府機關都遭滲透。綠委認為中共不會放棄滲透台灣，首要目標放在外交、國防、經濟、教育等部會，但府院與各部會皆否認被共諜滲透。不具名的情治高層官員表示，情治單位從沒說過台灣有5000名共諜，這個說法太誇張。

戴資穎 全英羽球賽封后

不愧是世界球后！羽球女單世界排名第一的戴資穎，昨天凌晨在英國伯明罕舉行的全英羽球公開賽女單決賽擊敗泰國選手依瑟儂，兩局比數分別是21:16、22:20。小戴也成為首位贏得全英羽球賽冠軍的台灣球員，她可獲4.5萬美元獎金（新台幣126萬元），並穩居球后寶座；且她從去年11月起，已連拿香港賽、杜拜年終總決賽、全英賽三個冠軍。

綠委關說疑雲 軍方諱莫如深

這次南部民進黨籍立委介入軍中人事傳聞，風波鬧大，國防部前天(周日)二度發稿否認，而且第二次澄清是在深夜11分40分發稿，可見其慎重與壓力，相當不尋常。昨天一大早，政戰局長聞振國就去立法院向幾位被波及的「南部」民進黨籍立委辦公室鞠躬道歉。至於關說之事，究竟真假與內情如何，由於事情鬧大，軍方也三緘其口。

蘋果日報

被指踹人拒簽收 怒夫妻逼道歉 被指罵人又恐嚇 宅配員磕頭哭

彰化一名黑貓宅急便宅配員周日因送貨遲到，遭收貨夫妻要求道歉，還遭妻子踹了一腳，宅配員崩潰下跪磕頭過程被拍下上傳網路，引起網友熱議。警方現場蒐證畫面昨曝光，影片中收貨婦人怒指宅配員三度罵她「臭婊子」及出言恐嚇；宅配員哭著說，已認錯道歉很多次，對方要求「再說一次會怎樣？」隨即跪地磕頭。昨雙方均未出面說明，多數網友仍批收貨人欺人太甚，但也有人認為雙方都有錯。

最快6月 漲菸稅 挹注長照 每包貴20元

300萬名癮君子注意，荷包要縮水了！立法院財政委員會昨初審通過《菸酒稅法》修正條文，調高菸稅以挹注長期照顧服務財源，換算下來每包菸將調漲20元，此為菸稅15年來首度調漲。財政部長許虞哲說，最快6月三讀通過實施。

這11款最環保 三菱油耗54公里滿分

2017年環保車評選結果出爐。環保署評比今年市售242款汽油車在排氣污染、噪音及油耗等3項目表現，選出最環保的11款汽油車，其中9款是油電車，去年首度進口的HONDA Accord HYBRID 總分最高，首次進榜的中華三菱MITSUBISHI OUTLANDER PHEV，平均油耗每公升54.6公里，是環保署歷年評選中，首次油耗拿到滿分的車款。

聯合報

南投 研議不守一例一休

勞基法一例一休爭議不斷，有選民壓力的縣市長難為；台北市長柯文哲昨表態「夾在中間很為難」，南投縣長林明溱更大動作的指示縣府法制人員研議，「南投縣能否不施行」。林明溱說，南投縣若能不施行一例一休，讓勞資都依舊制走，對勞資雙方都是利多。他是民選縣長，自然該反映人民需求。如果因不配合中央法規，「要被糾舉、記過都沒關係，只要不抓去關就好」。

蘇格蘭 爭取二次獨立公投

蘇格蘭首席大臣史德金證實，在英國脫歐條件變得更明朗化後，她將要求就蘇格蘭獨立舉行二次公投。史德金希望公投時間是明年秋天或後年春天，她表示將在下周要求蘇格蘭議會，准許她向英國國會提出舉行蘇獨二次公投請求。英國政府回應表示，在此多事之秋，蘇獨舉行二次公投，將製造「撕裂」與帶來「巨大的經濟變數」。

核四擬轉型火力電廠 李世光：評估中

經濟部長李世光昨表示，今年開始將移出核四燃料棒，預計兩至三年完成；至於核四是否轉型火力發電廠，他說，所有方案都在評估中。

二○一四年，原已建好的核四廠，因民進黨前主席林義雄絕食抗議，當時政院拍板「封存」三年，留待日後可有「重啟」的選項。李世光昨天鬆口核四燃料棒已尋找買主，也意味著核四「重啟」已非選項。

自由時報

未查可教化 砍女176刀判死 檢察總長提非常上訴

死囚王鴻偉追求女子張雅玲不成，開賓士車將她撞昏後載走，狂砍一百七十六刀將她殺害，七次判死，死刑定讞七年十個月來一直未執行，檢察總長顏大和卻於本月十日指王鴻偉遭情變刺激而殺人，與預謀殺人有別，法院也沒調查「有無教化可能」，有違平等及比例原則，依此提起非常上訴。

國發基金四條件退場 逾10公司遭死當

行政院國發基金「直接投資」的績效屢被立法院預算中心、審計部關切，國發基金管理委員會已制定退場機制，共有四大原則；目前直接投資四十三家公司中，若現金殖利率低於三％、連五年虧損、不符投資目的及無配合政策需求者，將是未來釋股對象。據透露，國發基金初步篩選出來的釋股名單超過十家，今年預計先處分三家，未來每年將定期檢討。

反制共諜 立委推反滲透法

共諜案頻傳，調查局擬定的「保防工作法草案」卻因有侵犯人權之虞而遭行政院打回票。民進黨立委陳明文昨與莊瑞雄、羅致政、王定宇等立委召開記者會強調，政府一定要正視國家安全，要有敵我意識，近年已破獲五十五起共諜案，共諜可能已全面滲透部隊、政府、企業等各層面，政府一定要有因應的保防工作。為兼顧國安與人權，他將提出「反滲透法草案」。

(中時電子報)