長照中心2死命案 老人殺老人後自殺

新北市板橋慧心老人長期照顧中心驚傳老人殺老人2死命案。（翻攝／慧心老人長期照顧中心臉書）

新北市板橋區廣權路「慧心老人長期照護中心」今天凌晨發生2死命案，68歲邱姓街友與室友76歲李姓老翁長期有嫌隙，曾多次發生口角、肢體衝突。

2人昨天晚上再次發生口角，邱男憤憤不平後，今天凌晨趁室友熟睡，拿水果刀猛刺李男頸部，再以棉被覆蓋後，接著回到自己床上刺頸自殺，直到凌晨3時，外籍阮姓女看護入內後，才發現2人已氣絕多時，案發原因仍待警方釐清。

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