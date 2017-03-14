超殺Buffet 美福彩匯餐廳推和牛吃到飽

以青蔥點綴的〈炙燒和牛握壽司〉，形色味與口感皆很誘人，且一律可以吃到飽。（圖／美福大飯店）

台北美福大飯店「彩匯」自助餐廳主廚_謝金龍，以火槍炙燒將〈和牛握壽司〉上的頂級和牛燒至5分熟。（圖／美福大飯店）

〈炭烤蔬果和牛捲〉藉蔬菜和水果以中和去化和牛的油膩，並增加爽脆口感。（圖／美福大飯店）

3月的外食餐飲市場不只是淡，而是很淡、非常淡！因此為炒熱買氣，觀光飯店與各餐廳無不傾力促銷誘客。高檔肉品進口商美福國際投資經營的台北美福大飯店挾「什麼沒有，就是肉多」的優勢，自明（15)日起至5月31日在館內被稱為「地面最奢華食材自助餐廳」的「彩匯」自助餐廳推出「和牛放題．暢饗無限」活動促銷。所謂「放題」，即日文的「吃到飽」，美福飯店希望藉著各式用高檔澳洲和牛作出的菜餚為武器攻堅，爭取更多食家饕客上門。

美福飯店「彩匯」自助餐廳推出的「和牛放題」活動，餐檯的和牛美饌包括有：炙燒和牛握壽司、炭燒蔬果和牛捲、和牛壽喜燒、現沖和牛清湯、和牛口袋餅、板煎澳洲和牛排，以及慢燉和牛頰肉佐松露肉汁醬，晚餐每人2000元，一律All You Can Eat，通通一價吃到飽，超殺。

為強化集客效果，即日起至3/30至台北美福大飯店粉絲團參加「飽食和牛～抽彩匯自助晚餐」活動，留言回答問題即有機會獲得免費彩匯自助晚餐。

彩匯自助餐廳採用的和牛，是南半球純淨無污染環境所飼養的澳洲黑毛純種和牛，由全球最大和牛場、同時也是澳洲最古老的農畜公司-澳大利亞農業畜牧公司(AACO)飼養的澳洲和牛，每頭牛都經過4年的飼養及細心照顧，確保生產出擁有豐富油花的和牛品質。而美福用的黑毛純種和牛，則標榜是AACO中最高級的頂級牛肉，每隻和牛都經過仔細評估，每個部位都必須達到或超過油花鑑定9+標準才能符合頂級和牛的資格。

為提供消費者多元食趣，「彩匯」主廚謝金龍除以燒烤方式烹製和牛，也結合台式、日式與泰式料理廚技料理和牛，並在熱湯餐檯區發揮創意，呈現多元異國風味。

「彩匯」餐檯新增的6道頂級和牛料理中，主推的《炙燒和牛握壽司》是在醋飯上擺放和牛肉片，再以火槍炙燒牛肉至5分熟，和牛的油脂加熱後，散發出濃郁且富有層次的香氣，令人食慾大開，再抹上甜鹹的和風醬汁，以少許蔥花及炸過的蒜片做點綴，入口嚐得到和牛肉的軟嫩及香甜。

《炭燒蔬果牛肉捲》是將汆燙過的蘆筍及新鮮鳳梨塊包入和牛肉片後炭烤至6-7分熟，佐以簡單海鹽，直接品嚐9+等級純種和牛搭配爽脆的蘆筍與開胃多汁的鳳梨，蔬果平衡油潤和牛，讓整體口感清爽不膩。南台灣知名的《現沖和牛清湯》則是使用頂級和牛取代台灣黃牛，口感柔嫩，師傅夾取一片和牛肉片至碗中，放入些許薑絲及九層塔，再倒入由牛骨、修邊肉與蔬果熬煮一天的牛肉清湯，利用熱湯溫度將肉片汆燙至7分熟享用，湯底清爽鮮甜，牛肉鮮嫩。

《和牛壽喜燒》首重牛肉品質，以洋蔥墊鍋底，加入蔬菜、豆腐、菇類熬煮至滾，師傅於餐檯一片片為賓客親自涮肉，牛肉充分吸收熬煮過新鮮蔬菜的甜美湯汁，搭配軟嫩的豆腐，相輔相成的口感堪稱絕配。《和牛口袋餅》將牛肉拌炒後，僅用海鹽簡單調味，佐以美生菜、酪梨醬、酸奶一起享用，鹹香的和牛肉、油脂豐富的酪梨醬及清脆可口的美生菜，搭配麵香味十足的口袋餅一同入口，相當對味。

《板煎澳洲和牛排》將切至0.5公分薄的和牛煎至八分熟，僅需佐簡單海鹽享用，可品嚐到和牛最原始的特殊香甜味。

「和牛放題」活動期間，「彩匯」晚餐主菜也加入了《慢燉和牛頰肉佐松露肉汁醬》，主廚先將煎至上色的牛頰肉及炒至金黃的紅蔥頭及洋蔥倒入紅酒大火煮滾，去除紅酒澀味後加入牛肉高湯，放進蒸烤箱蒸烤4.5小時，再將蒸烤出的牛肉汁精華加入松露醬熬煮至濃稠，淋上牛頰肉搭配酸奶上桌，牛肉軟嫩不膩。

(工商)