費雍獲贈數萬歐元西裝惹議
代表右派競選法國總統的費雍獲贈數萬歐元的訂製西裝，又引起議論。在法國，國民議會議員若獲贈涉及利益衝突、價值超過150歐元的禮物或旅行，就應申報。
法國星期日報（JDD）報導，費雍（Francois Fillon）於2月獲得1名「慷慨的朋友」贈送訂製西裝，價值數萬歐元。
費雍對此表示，「那又怎樣？我完全有權接受朋友送的衣服。」
根據國民議會的倫理規定，只要涉及利益衝突、且價值超過150歐元（約新台幣4950元），議員就應公開申報自己獲贈的禮物和受人資助的旅行，或拒絕受贈。
但費加洛報（Le Figaro）報導，在2015年6月到2016年11月間，國會議員僅申報了19件禮物或受資助的旅行，其中有12件是獲邀出席體育活動。
社會黨籍（PS）議員卡斯塔納（Christophe Castaner）推文表示，「費雍向國民議會申報這些禮物了嗎？這是強制性的，不然（國民議會議長）巴托洛納（Claude Bartolone）應該要有所行動」。
不過，在費雍的案例上，不易認定這些訂製西裝是否為贈與者以個人名義、基於費雍的議員身分所贈與，若當事人堅稱這是朋友間的贈與，國會倫理單位也無可奈何。1060314
(中央社)
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