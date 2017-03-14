巴西審計院：里約足球場修建工程浮報

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巴西里約熱內盧州審計院調查結果指出，2014年世界盃足球賽馬拉卡納足球場修建工程浮報多達巴西幣2.11億元。

巴西環球電視台（TV Globo）報導，這些資金被挪用在服務與產品。審計院已下令里約州政府取消付款給與承包商達成的其他工程合約。

調查指出，馬拉卡納（Maracana）足球場修建工程合約共有16條可疑的追加條款和重複支出。負責修建工程的馬拉卡納合會由建設公司Odebrecht、Andrade Gutierrez和Delta Engenharia組成，原始預算從7億元提高至12億元。

審計院文件顯示，修建工程違規行為從基礎設計就已經開始，且成本計算表的多個項目最終被修改。

報導還指出，里約州法務部已經提出公共民事訴訟，追究負責修建工程企業及9名時任政府官員行政瀆職的責任，聲請凍結涉案者的財產，讓合會公司歸還約2億元。1060314

(中央社)