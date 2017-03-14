法夫妻稱恐攻受害詐補償 連騙巴黎尼斯

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法國一對夫妻於巴黎恐怖攻擊案後謊稱自己是受害者，騙取6萬歐元補償金，本可瞞天過海，卻因再度於尼斯恐攻案後故技重施，才遭警方調查，面臨重刑。

法國新聞電台（France Info）報導，一名36歲男子和一名29歲女子於2015年巴黎連環恐攻案後，假扮受害者，謊稱自己在案發時身在巴黎郊區的國家體育場，女子聲稱自己遭伊斯蘭極端分子的炸彈波及，兩人共騙取6萬歐元（約新台幣198萬元）的恐攻受害者補償金。

他們食髓知味，在去年7月的尼斯卡車恐攻案發生後，故技重施，再度申請受害者補償金，發放補償金的恐攻及犯罪受害者保證基金單位（FGTI）發覺異狀，通報警方調查。

警方查出這對男女在巴黎恐攻案發時，人在蔚藍海岸，事情才被揭露，兩人於去年底分別遭判6年和3年有期徒刑。這是類似案件中，法院判處最重的刑度，兩人還在上訴中，3月底將再度開庭。

他們在審判中承認不法事實，已把那筆錢用來買車、再轉賣，錢已花完。

至於兩人假扮尼斯恐攻案受害者一案，屬於累犯，最重可處以14年有期徒刑，將於4月開庭。1060314

(中央社)