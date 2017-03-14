王大陸曖昧神秘白衣女 爆同房過夜
王大陸自從拍了《我的少女時代》後，知名度與身價都爆漲，近來工作還接到大陸去，而外界對他的感情世界也很好奇，沒想到昨他就被爆在上海工作完後，和一名白衣女子入住酒店同一房！
王大陸近日人到上海工作，結束後和一群朋友到KTV歡唱，他隨後被拍到和一名白衣女子相當親暱，她甚至伸手幫王大陸整理頭髮，關係看來匪淺。但更讓人驚訝的是，兩人最後走進同一家酒店，據悉還住同一個房間；不過根據《全明星探》報導指出，隔日王大陸先行離去，白衣女子則直到中午才離開。
這樣一前一後的離開，讓外界好奇兩人關係，而王大陸目前也仍未對此事作出回應，有粉絲不信雙方是情侶關係，盼偶像出面親自說個明白。
(中時電子報)
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