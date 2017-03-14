背部刺「超密符咒」保感情 裘莉仍難逃離婚劫

裘莉遠赴柬埔寨刺青為保婚姻，無奈仍功虧一簣。(圖/新浪娛樂)

好萊塢知名銀色夫妻檔，布萊德彼特和安潔莉娜裘莉，去年九月宣布離婚，兩人為了6名子女監護權幾乎撕破臉，不過離婚前裘莉曾赴柬埔寨刺青，據悉是刺了保佑感情的圖騰，但豈知刺完居然就離婚了。

根據《每日郵報》報導，兩人當時前往柬埔寨尋求泰國刺青高僧，由於刺青都有受過佛祖加持，為了力挽兩人岌岌可危的婚姻，裘莉不顧身上早已有15種刺青，仍在背部刺下3種泰國佛教符號和咒语，小布則是在肚子左側纹上類似圖騰，含意是希望保佑夫妻感情順利，未料最後仍難敵考驗離婚收場，相信連刺青高僧也始料未及。

(中時電子報)