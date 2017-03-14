高麗菜跌農糧署回「天熱吃鍋人少」 李明賢怒批
高麗菜去年量少價格飆漲，今年農民搶種，導致產量過剩價格慘跌。農糧署表示，天氣熱吃火鍋的需求量減少，高麗菜價才跌下來。對此，國民黨發言人李明賢痛批推卸責任，高喊「吃火鍋救國！吃火鍋救農委會官員的腦！」
去年受颱風影響，高麗菜價漲至100多元，今年農民搶種、加上暖冬效應，導致產量過剩價格下跌，南部更傳出一顆高麗菜只賣5元，比一顆茶葉蛋還低。農民叫苦連天。
農委會農糧署表示，中南部天氣好，高麗菜供應穩定，但天熱用量不小的商用火鍋餐飲需求量卻減少，市場低迷，高麗菜價才跌下來。農糧署還補充，不論是火鍋或薑母鴨等鍋，都會用到高麗菜，加上台灣人外食比例高，商用餐飲鍋品用量占了近半需求量，所以影響性大。
此話一出，李明賢痛批去年年底農委會已經預估高麗菜價，當時農委會副主委陳吉仲說，農糧署已研擬計畫，若高麗菜供過於求，將以出口、內銷、儲運等措施因應。
如今農糧署主秘翁震炘卻說，高麗菜供應量沒有增加，主因是中南部3月以來天氣太熱，常在攝氏20多度、近30度間，吃鍋的人減少，所以市場需求低迷，使得高麗菜價跌。
結果農委會什麼因應措施都沒看到，反而看到農委會把菜價暴跌的原因推給天氣熱吃鍋的人變少，原來無法解決問題推卸責任才是農委會真正的因應措施啊！李明賢酸「吃火鍋救國！吃火鍋救農委會官員的腦！」
(中時電子報)
文章來源：李明賢臉書
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