巴西東北導水工程延宕 居民受乾旱之苦

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巴西聖方濟河導水工程從2007年開始，目的是將河水疏導至東北部培南布可等4州內地，解決這些地方長久以來的乾旱問題，但經過了10年，仍未完工。

聖方濟（Sao Francisco）河導水工程由巴西國軍在2007年動工，2008年由贏得工程招標的私人承包公司開始興建，旨在將河水帶給培南布可（Pernambuco）、塞阿拉（Ceara）、巴拉伊巴（Paraiba）和北大河（Rio Grande do Norte）4州的1200萬居民。

初期預計分為南北兩段河道導水工程在2014年完工，後來延後到2016年12月，現在預計2017年下半年完工；工程預算也從最初巴西幣45億元追加至96億元。

本月10日，巴西總統泰梅爾（Michel Temer）前往培南布可，啟用流經內地城市塞爾塔尼亞（Sertania）的導水工程東段河道，打開康柏市（Campos）水庫水閘，水庫蓄滿水後，將沿著供水渠道和其他設施將水引到巴拉伊巴內地城市蒙特羅（Monteiro）。

北段河道工程共有3座抽水站，第1座在2015年8月啟動，河水流經45.9公里後抵達圖古圖（Tucutu）和新生地（Terra Nova）兩座水庫。

據整合工程部指出，抽水系統將以每星期5天，每天16小時的運作方式讓水庫的水在2015年底供給社區居民。

當時，前總統羅賽芙（Dilma Rousseff）和培南布可州長卡瑪拉（Paulo Camara）簽訂承諾協議，確保生活在運河附近172個社區約4萬居民的用水，但經過了快兩年，還沒有嘉惠任何居民。1060314

(中央社)