吳德榮：北台濕乾濕 今日明晨最冷
北部和東部地區民眾留意，隨著大陸冷氣團和水氣的交互影響，今（14日）起3天的天氣型態是「濕、乾、濕」，但氣溫都偏低，今晚至明晨是氣溫最低的時段，北台灣沿海空曠地區的最低氣溫恐降到11度左右。
氣象專家吳德榮在《洩天機教室》專欄指出，最新(13日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，受大陸冷氣團影響，預計今日至明晨是氣溫最低、天氣最冷的一段時間，北台灣沿海空曠地區的最低氣溫在11、12度上下，都會區(台北市、板橋)也在12、13度左右，由於白天氣溫未必能回升，整天非常濕冷。
中南部及花東的氣溫也會明顯下降，只是幅度相對較小，早晚也是偏冷的。明日白天至週四氣溫僅微幅回升，氣溫仍偏低。
而水氣則呈現「濕、乾、濕」的週期性變化：今日白天水氣多，北台灣「濕冷」，中部及花東有局部雨。今晚至明日水氣減少，有短暫空檔，北台灣降雨機率降低、轉乾冷，東半部仍有局部短暫雨的機率，中南部多雲時晴。週四華南水氣移入，北台灣降雨又趨明顯，天氣又轉「濕冷」，中部及花東有局部短暫雨。
(中時電子報)
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