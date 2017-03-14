台奧國樂一線牽 推動台灣藝術國際化
台灣與奧地利近期展開「兩地國樂一線牽」活動，由台北絲竹樂團赴維也納與當地國樂團合辦演奏會，進一步推動傳統音樂藝術國際化。
駐奧地利代表處今天表示，為加強推廣國樂，由奧地利中華僑校國樂團、福爾摩沙國樂團、維也納絲竹樂團與台北絲竹樂團3月11日在奧地利中華僑校大禮堂共同舉辦演奏會，進行兩地國樂音樂交流。
這次演出曲目包括滿山春色、六月茉莉、客家漢樂、陽明春曉等多首著名台灣、客家民謠及傳統樂曲的組曲，充滿溫馨和諧氣氛，獲得好評。
在音樂演奏結束後，兩地樂團另安排傳統樂器體驗時間，讓現場民眾及青年朋友能夠近距離接觸二胡、古箏、揚琴及琵琶等國樂器並由專人進行解說，與會者興趣高昂。
這次活動是台北絲竹樂團2014年赴維也納演出後，再度受邀與維也納當地國樂團合辦音樂會，且讓維也納的國樂學習者有機會與台灣專業音樂家一起演出，許多僑胞表示，以音樂會推動傳統音樂藝術國際化十分有意義，而且能增進奧國民眾對台灣的認識。1060314
(中央社)
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