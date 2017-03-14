委內瑞拉人申請巴西庇護 3年增220倍
巴西北部羅來馬州聯邦警察公布數據指出，過去3年在該州申請庇護的委內瑞拉人數成長220倍，單單2016年就超過2000人。
聯警表示，2014年只有9件申請案例，2015年230例，2016年達2230例，而申請數量增加的同時，由馬杜洛（Nicolas Masuro）治理的委內瑞拉經濟危機也日益惡化。
聯警預測，今年的申請件數可能再增加1倍：截至本月，聯警已經排期受理4000件庇護申請至10月，幾乎100%的申請人都是委內瑞拉人。
聯警指出，2016年的2230件申請案例，其中只有5例由國家難民委員會分析結案，決定給予庇護與否。
當地媒體報導，每天一大早，羅來馬（Roraima）州府博阿維斯塔（Boa Vista）聯警督察處前就有委內瑞拉人大排長龍。
督察處估計，每天約70名外國人前往該處提出庇護申請，其中98%是想待在巴西的委內瑞拉人；有時全家出動排隊，委內瑞拉經濟危機連帶引起糧食短缺，是最常見因素。
巴西與委內瑞拉之間的邊界在北部羅來馬，自委國經濟危機惡化後，該州開始經歷歷史性的移民熱潮。
兩國之間一向通行無阻，但去年底馬杜洛以打擊黑幫走私的名義下令封鎖邊界道路，成百上千的人只能以偷渡方式穿越邊界，到巴西城市帕卡萊馬（Pacaraima）購買糧食，或逃離委內瑞拉。
委、巴兩國邊界在今年元月7日重新開放。1060314
(中央社)
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