議會放行脫歐法案 英預料3月底啟動脫歐
英國上下議院13日晚間通過脫歐法案，英國首相梅伊將可以引用歐盟里斯本條約第50條，啟動脫歐程序，展開正式談判，但預料3月底才會有所行動。
英國上議院先前決議修正脫歐法案，要求各部會保障脫歐後旅居英國的歐盟（EU）公民權利，以及讓所有脫歐協議都必須經過議會同意，但經過上下議院來回審議後，13日晚間均妥協不予修正，英國政府取得最終勝利。
英國女王伊麗莎白二世最快將於14日御准立法。理論上，梅伊（Theresa May）隨即可以啟動里斯本條約第50條。
但英國媒體報導，梅伊並不會馬上行動，至少本週不會有所行動。
英國廣播公司（BBC）報導，消息來源指出，梅伊將會等到3月底才正式通知歐盟。
蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）先前表示，蘇格蘭將要求英國政府許可，於2018年秋天至隔年春天間再次舉辦獨立公投，蘇格蘭人民必須要能在「英國硬脫歐」及成為獨立國家之間作選擇。
首相官邸表示，梅伊並非因為施特金的發言才決定不馬上通知歐盟。發言人表示，會在「本月底」才啟動脫歐程序。
梅伊一旦發函通知歐盟，歐盟將有48小時時間提交談判草案，但雙方尚須確定策略，談判預計要數月後才會真正展開。
脫歐大臣戴維斯（David Davis）表示，「議會今天支持政府決心脫離歐盟的決定。我們即將面臨這個世代最重要的談判。」1060314
(中央社)
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