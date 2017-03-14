4大餐廳主廚聯手 台北遠東Buffet南洋美食吃到飽

「遠東Cafe」南洋美食節期間可以吃到「新加坡辣椒蟹」。（圖／台北遠東飯店）

「南洋叻沙」是新加坡「十大國菜」之一。（圖／台北遠東飯店）

繽紛多樣的辛香料建構了泰國美食的體系。（圖／台北遠東飯店）

「羊肉咖哩」是印尼風味美食，「遠東cafe」南洋美食節期間可以嘗到這道菜。（圖／台北遠東飯店）

「酥炸蝦餅」一直是台灣消費者點食率最高的泰國菜。（圖／台北遠東飯店）

香格里拉台北遠東國際大飯店的自助餐廳「遠東Cafe」，新任主廚林修諒一上任即推出南洋美饌以饗食客。（圖／台北遠東飯店）

／香甜微酸的「鳳梨炒飯」，形色味皆很誘人。（圖／台北遠東飯店）

香格里拉台北遠東國際大飯店多國美食自助餐廳「遠東Cafe」新廚林修諒到任，並自即日起至3月26日推出『春饗南洋 風味美饌』美食推廣活動，活動期間用餐，每筆消費滿兩千元即可參加抽獎，有機會贏得新加坡、沙巴、雅加達或曼谷等地的香格里拉大酒店雙人住宿兩晚。

為強化菜式陣容，台北遠東飯店「遠東Cafe」這回推出南洋美饌，除邀請到姊妹飯店清邁香格里拉酒店泰籍主廚戴羅森 (Damrongsak Khammongkhon)來台客座，位於板橋Mega50的館外餐廳「Asia49亞洲料理及酒廊」的大馬華裔主廚伍偉杰也共襄盛舉。另外，林修諒並林擷取其在台旅居的新加坡籍廚藝好友，台北東區人氣餐廳「小紅點新加坡廚房」主廚韓栩光(Han Xuguang) 的私房食譜，在「遠東Cafe」一口氣推出泰國、馬來西亞、新加坡、印尼南洋4國風味佳餚，通通可以吃到飽。

東南亞美食向以獨具特色的辛香調味料如香茅、咖哩、辣椒，以及及五彩繽紛的熱帶鮮果入饌讓人食指大動、胃口大開。其中泰國菜的調味料花樣繁複，常用辣椒、咖哩、椰奶、九層塔、泰國青檸等天然佐料賦予食材獨特的濃郁香味，一道菜餚便能嚐盡酸、甜、辣、鹹等多層次風味，關鍵就在這充滿魔力的調味功力。來自清邁香格里拉酒店的泰籍客座主廚戴羅森，特別嚴選十餘道經典泰式料理囊括酥炸魚餅、泰式酸辣湯、綠咖哩雞肉、綜合海鮮沙拉、芒果糯米飯等佳餚，給食客們一場猶如置身泰國度假的泰式饗宴。

馬來西亞美食以其風味獨特且多元化聞名天下，與其他東南亞國家相比口味稍微濃重一些，變化也極為多樣，常見的辛香調味料包含了檸檬葉、斑蘭葉、黃薑、羅勒葉、椰子、紅蔥、老薑、辣椒、大蒜等，以牛、羊、雞、鴨、魚、蝦為主料，較少使用豬肉烹製，並以酸辣口味、顏色鮮麗豐富的菜餚為名。自去年於板橋開幕以來廣受好評的Asia49伍偉杰主廚，準備了包含馬來風味牛肉、奶油蝦、鮮蝦粉沙拉、紅豆冰等國民美食，絕對令人讚不絕口。

新加坡美食反映出了多元化民族的文化，融合了中式、印度式、馬來式等飲食，創造出屬於自己的特色料理，味道既有馬來菜的辛辣，又有中式菜的鮮濃。韓主廚為此次活動準備的雞肉沙嗲、肉骨茶、叻莎及摩摩喳喳等，都是不容錯過的新加坡美食。

而印尼為世上最大的群島國家，也俗稱香料大國，主要原因為印尼地處熱帶，悶熱又潮濕，其出產的香料絕大多數都有著辛辣口感來增添食慾。在印尼大多食物都會加上香料調味如胡椒、丁香及豆蔻等，也因此每道菜餚皆色、香、味俱全。此次限時推出的印尼風味美饌如土風魚、斑鳩飯及炸香蕉等著名油炸小吃，要讓喜歡辛辣帶嗆美食的饕客們完美品嚐。

在「遠東Cafe」享用琳瑯滿目且香氣滿溢的南洋美饌，平日午餐980元、平日晚餐為1,080元，週末午餐1,280元，週六晚餐1,280元、週日晚餐1,080元，以上皆需另加一成服務費。

(工商)