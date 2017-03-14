關於血型：為什麼O型血能輸給所有人？

目前醫院都要求輸用與病人同血型的血，避免造成急性溶血。（圖／達志影像 shutterstock)

A. 正確來說，是O型血的紅血球血品能供給所有血型。

每個人的血液中，都帶有不同的抗體，一旦輸入的紅血球剛好帶有相應抗原，就可能引起免疫反應，重則造成血管內溶血，引發生命的危險。

O型血的紅血球表面沒有抗原，因此病人若發生大出血等緊急情況，來不及驗血型，或血庫中沒有和病人相同血型的血，就會先輸O型血的紅血球濃厚液或全血。但O型血漿存在A與B兩種抗體，因此O型血的人需要輸血時只能接受O型的紅血球濃厚液與全血。

為什麼O型血能輸給所有人？原來如此!（製圖／蕭智綸 康健雜誌提供）

以血型來看，A型血中，有A抗原與B抗體，B型血液中，則有B抗原與A抗體。若把B型血液輸入A型病患體中，輸入的B抗原就會碰上B抗體，使得血液發生凝集現象，造成急性溶血。

這也是為什麼目前醫院都要求輸用與病人同血型的血。但緊急狀況下，除了O型的紅血球濃厚液，還可以輸AB型的「血漿」來用，學理上包括O型血的人需要輸血漿或血小板濃厚液時也可用；這是因為AB型的血漿裡沒有A與B血型抗體存在，不會跟其他抗體打架。

但除此之外，血液中還有高達數百種的抗體，不可能一一事先測試，因此在輸血前，血庫的醫檢人員仍需先將受血者的血清與要輸入的紅血球做體外交叉試驗，確認是否產生凝集反應。

另外，女性懷孕時，胎兒的白血球抗原會誘發母體血液中產生不同於自身的白血球抗體，也就是說，對於有生產過，特別是多胎經驗的女性所捐的血，用血前需要更複雜的程序，才能確保不會與受血者的血液產生反應--捐血者的白血球抗體可能與受血病人肺部的大量白血球抗原反應，進而導致急性肺損傷，病人可能呼吸困難，甚至有致命的風險。

因此，從2015年開始，在供應血漿及冨含血漿的血品，包括分離術血小板時，都會優先選擇男性血漿，或是經檢驗沒有白血球抗體的女性捐血人，以增加輸血的安全性。

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(中時電子報)