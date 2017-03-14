敘利亞難民將住豪宅 引發英網民眾怒
英國肯特郡（Kent）一處價值50萬英鎊（約新台幣2000萬元）的6房豪宅，不久後可能成為一戶敘利亞難民的棲身之所，引發英國網友眾怒。
這處房產1年前開始作為緊急安置所，但是肯特郡七橡樹區議會（Sevenoaks District Council）及負責管理的「西肯特郡房地產」（West Kent Housing Association）找不到合適入住的家庭。
房地產公司思考過把房子分割成更小單位，但基於房屋的陳設，這麼做成本太高。經過考量，七橡樹區議會最後決定把房子讓鎮上一戶敘利亞難民家庭居住。
許多英國網民都對竟然是由敘利亞難民、而非英國當地人入住感到憤怒。
有網民說，「這根本是恥辱。有很多原本就住在這裡、有正當繳稅的英國人需要房子，那棟房子根本可以分成多間房間或單位。這就是為何這麼多人討厭難民。」
也有人說，「不敢相信竟然找不到人住，他們一定以為我們都是白痴。我和丈夫因為都在工作，所以沒辦法申請社會住宅。這國家不照顧自己本國人，真的是太爛了。」
有網民非常不滿表示，「我的母親身有殘疾，需要合適住所，她已經在西肯特的等候名單上排隊19年了。」
有人說，「在這個國家土生土長、工作的人，難道不該比外來者更先被考慮嗎？」
但也有許多人替難民請命，發起連署，要求區議會至少確保難民在未來5年有棲身之所，在網路上有400人連署，書面連署書也超過250份。
區議會表示，根據目前申請社會住宅的758份資料，沒有人要求有6間房間的房子，僅有1人申請5房住宅，17人申請4房住宅。
這戶敘利亞難民即將搬入的6房住宅前些時候經過改建，具備可讓輪椅進入的無障礙空間，但還需要進一步翻新。根據當地房地產公司估計，該地段的6房住宅價值至少50萬英鎊起跳。1060314
(中央社)
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