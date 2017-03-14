東方水墨西方油畫交融 虎科大展創作
東方水墨和西方油畫融合，交織出空靈意境，虎尾科技大學藝術中心展出「回家」畫展，傳達創作者生命的歷程與轉折。
虎科大藝術中心指出，「回家—葉東進創作個展」展期至23日，在第二校區綜三館一樓展覽室展出，並於8日下午舉辦藝術家導覽及創作分享，吸引藝術愛好者聆聽。
從事數學教學30年，退休後又在藝術創作領域綻放另一片天，創作語彙多以雲霧、山景為主軸，在溫潤的色彩中，帶出空間的餘韻飄渺。
葉東進說，流水、日月及形孤影隻的飛鳥，點綴出空間的壯闊，他喜愛以山的陵線象徵對靈性的追求，以雲霧象徵萬物的瞬息萬變。
他說，每幅創作串起生命的流動軌跡，山陵與霧氣就像創作者理性與感性的雙重特質，激盪出畫作看似幽靜卻情感澎湃的震撼。
這次展出葉東進2014年至今年的20幅創作，以西方油畫交融東方水墨的空靈意境，以創作傳達出生命的歷程及轉折，而賞畫的觀眾和畫作交織成另幅不一樣的創作，觀賞者也成了作品之一。1060314
(中央社)
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