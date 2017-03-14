戴資穎勇奪全英賽冠軍 凱旋歸國

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世界羽球球后、台灣羽球一姐戴資穎在全英公開賽奪冠，今天上午搭乘長榮班機返抵國門，親友及長榮人員熱情獻花，受到英雄式熱烈歡迎。

長榮航空贊助的台灣羽球選手─戴資穎，在號稱「小世界盃」的全英羽球公開賽中勇奪球后寶座，成為台灣史上首位榮獲此賽事冠軍的選手。

戴資穎隨即搭乘長榮航空BR88由巴黎起飛，今天上午抵達桃園機場，長榮航空除FB粉絲頁表達祝賀之意，也派員特別於飛機抵達國門時，獻花給球后。

戴資穎相當開心，也秀出冠軍獎牌，對於大批親友及學弟妹熱情接機，她表示感謝大家的熱情。1060314

(中央社)