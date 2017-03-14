黃復興與人頭黨員 郝吳柱明再激戰
國民黨主席選舉，洪秀柱、吳敦義、郝龍斌三強競爭激烈，黃復興代表增額案與人頭黨員，影響各自票源，明（15）日國民黨中常會，勢必再有激烈交鋒。
一般認為，黃復興票源對洪秀柱、郝龍斌有利；而人頭黨員則是「本土派」吳敦義的利多。港媒中評社報導，上週（3月8日）中常會上，洪秀柱在副主席郝龍斌與胡志強聯手支持下，有意大砍人頭黨員，引發「挺吳派」中常委姚江臨、黃昭順、黃志雄等人群起抗議，常會決議組發會提出人頭黨員態樣化報告再討論如何處人頭黨員問題。
而黃復興黨代表增額案，因為「挺吳派」中常委危機意識，導致全案尚未提報中常會就交組發會重新研擬，如今事隔一週，組發會已有初步建議案，準備15日提報中常會闖關。
不論是黃復興黨代表增額案或人頭黨員處理案，都直接影響國民黨內「換票聯盟」生態，不僅會左右黨主席選情，也牽動中常委席次，明國民黨中常會勢必仍有一場激戰。
(中時電子報)
文章來源：中評社
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