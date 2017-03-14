林明溱批一例一休是惡法 南投縣將研議不實施

反對一例一休，南投縣長林明溱率先發難！（廖志晃攝）

南投縣觀光產業興盛，一例一休實施後，服務業嚴重受影響。（廖志晃攝）

勞動新制「一例一休」，引發爭議方興未艾，南投縣長林明溱直言那是惡法，導致勞資都反彈，台灣經濟還可能因此崩盤！南投縣將研議縣內不實施一例一休制度，讓中央正視問題的嚴重性，至於牴觸法律部分，「只要不被捉去關就好！」

一例一休施行後，各方議論未歇，在台灣藍綠政治版圖裡，中南部唯一撐起「藍旗」的南投縣，率先開砲發難！縣長林明溱在縣務會議中，要求縣府社會暨勞動處、行政處法制室研議，如何在不觸犯刑責原則下，讓南投縣單獨不實施一例一休？

林明溱指出，勞動部勞檢所人員只能查報違規，但是，裁罰的權責還是在縣政府，縣府可以消極不裁罰方式抵制；如果勞檢所要堅持逕行裁罰，就不要讓縣政府當壞人。

林明溱強調，南投縣觀光產業興盛，還有多數是傳統產業，而在一例一休實施後，各行各業哀鴻遍野，資方受不了，勞工也賺不到加班費，民怨沸騰，更凸顯新制不符合民意需求。中央如果不盡速謀求解決之道，不僅全國受害，經濟也會因此崩盤，台灣如何生存？

林明溱強調，立法院馬馬虎虎就通過這項法令，成為立法的敗筆，立法委員應該重新檢討勞基法，為人民發聲。

(中時)