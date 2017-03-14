金正男遇刺亡 北韓轟：美韓共謀破壞形象
北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男，上月在吉隆坡機場遭人以VX神經毒劑塗臉後身亡。北韓駐聯合國副代表金利龍今日召開記者會控訴，「這個案子從頭到尾都是美國和南韓魯莽行事的結果。他們企圖破壞北韓形象，並推翻北韓的社會制度。」
金利龍表示，金正男的死因尚未查明，美韓政府就在毫無根據下指責是北韓所為，他質疑，既然VX毒劑只要被人體少量吸入就會致命，為何下毒女子依然健在？
而美國是少數能製造VX毒劑的國家，南韓亦有儲存，都有能力提供毒殺金正男的化學戰劑。
「美國和南韓施展了政治詭計，最終目的是挑起國際間對北韓的厭惡情緒，不計代價對北韓發動核子戰爭，推翻北韓的社會制度。」金利龍說。
近日美韓舉行大規模聯合軍演「關鍵決斷」，演練剿除北韓戰爭指揮部的斬首作戰。金利龍強調，北韓會持續提升防衛能力，以及先發制人的核攻擊能力。
至於是否會與川普政府對話，北韓駐聯合國代表處表示沒興趣，因為目的都是要北韓放棄核武，重申美國要撤消對平壤的敵視政策，才能根本解決問題。
(中時電子報)
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