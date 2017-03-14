教部設中輟通報系統 復學率過8成

教育部從94學年度開始建立「中輟通報及復學管理系統」，規定學生無特殊事故3天未到校就須通報，並動員輔導人力解決學生就學困難，十年來總復學率超過8成。

教育部指出，學生輟學有很多種原因，可能是個人問題，也可能是家庭出狀況，需要即時追蹤和輔導。目前各縣市政府都設置專責輔導人員，負責中輟生關懷計畫，並結合社區資源，不僅找回中輟生，還要讓學生感到社會的溫暖，願意繼續學習。

根據教育部統計，95學年度尚在輟學的人數為2061人（尚輟率0.076％），到104學年度，已大幅下降至606人（尚輟率0.031％）。

教育部3月也召集各縣市負責中輟輔導的人員受訓，讓相關人員交流經驗和知識，希望能讓每一位迷途的孩子都能回到校園，找到自己人生的亮點。1060314

(中央社)