教部設中輟通報系統 復學率過8成
教育部從94學年度開始建立「中輟通報及復學管理系統」，規定學生無特殊事故3天未到校就須通報，並動員輔導人力解決學生就學困難，十年來總復學率超過8成。
教育部指出，學生輟學有很多種原因，可能是個人問題，也可能是家庭出狀況，需要即時追蹤和輔導。目前各縣市政府都設置專責輔導人員，負責中輟生關懷計畫，並結合社區資源，不僅找回中輟生，還要讓學生感到社會的溫暖，願意繼續學習。
根據教育部統計，95學年度尚在輟學的人數為2061人（尚輟率0.076％），到104學年度，已大幅下降至606人（尚輟率0.031％）。
教育部3月也召集各縣市負責中輟輔導的人員受訓，讓相關人員交流經驗和知識，希望能讓每一位迷途的孩子都能回到校園，找到自己人生的亮點。1060314
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。