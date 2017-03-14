登山客失聯 漏夜搜尋凌晨護送下山

台中市消防局昨天傍晚獲報1名登山客在和平區唐麻丹山失聯，隨即出動人員上山搜尋，於14日凌晨發現登山客卡在峭壁上，漏夜協助脫困後護送下山。（台中市消防局提供）中央社記者郝雪卿傳真 106年3月14日

台中市消防局昨天傍晚獲報一名登山客在和平區唐麻丹山失聯，隨即出動人員上山搜尋，於今天凌晨發現登山客卡在峭壁上，漏夜協助脫困後護送下山。

消防局於昨天下午近5時接獲登山隊報案指稱，有5男2女組成的登山隊，於松鶴部落登山入口處進入唐麻丹山，到達蝴蝶谷後劉姓男隊員獨自一人走水路，其餘人員於1.5k處與劉男失聯，在附近找尋約2小時都無蹤跡。

消防局和平分隊昨天下午6時於登山入口處會同林務局登山員2名出發，搜救人員於蝴蝶谷步道3.5K接觸到登山隊後，先行引導6名登山客下撤。另有搜救人員兵分二路，分別前往蝴蝶谷步道及唐麻丹山搜尋。

消防局表示，搜救人員於昨晚10時7分發現失聯者卡在峭壁上，看起來沒有大礙，經過40鐘的努力，終於協助劉姓登山客脫困，並於凌晨近1時將劉姓登山客帶到蝴蝶谷步道3.5K處，凌晨1時31分劉姓登山客到達停車場，雖然右腳大拇指撕裂傷，但拒絕送醫，隨即與友人自行離去。1060314

(中央社)