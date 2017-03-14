登山客失聯 漏夜搜尋凌晨護送下山
台中市消防局昨天傍晚獲報一名登山客在和平區唐麻丹山失聯，隨即出動人員上山搜尋，於今天凌晨發現登山客卡在峭壁上，漏夜協助脫困後護送下山。
消防局於昨天下午近5時接獲登山隊報案指稱，有5男2女組成的登山隊，於松鶴部落登山入口處進入唐麻丹山，到達蝴蝶谷後劉姓男隊員獨自一人走水路，其餘人員於1.5k處與劉男失聯，在附近找尋約2小時都無蹤跡。
消防局和平分隊昨天下午6時於登山入口處會同林務局登山員2名出發，搜救人員於蝴蝶谷步道3.5K接觸到登山隊後，先行引導6名登山客下撤。另有搜救人員兵分二路，分別前往蝴蝶谷步道及唐麻丹山搜尋。
消防局表示，搜救人員於昨晚10時7分發現失聯者卡在峭壁上，看起來沒有大礙，經過40鐘的努力，終於協助劉姓登山客脫困，並於凌晨近1時將劉姓登山客帶到蝴蝶谷步道3.5K處，凌晨1時31分劉姓登山客到達停車場，雖然右腳大拇指撕裂傷，但拒絕送醫，隨即與友人自行離去。1060314
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。