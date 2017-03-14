老人膝痛 醫師：吃藥忍耐反而不健康
8旬老人煩惱膝蓋退化疼痛，多數人能忍則忍，只想吃藥，結果犧牲生活品質，藥性更增加肝腎負擔，反而不健康。
88歲張姓老婦，出現右膝痛和下背痛，咬牙撐了6年，最後接受右側新月形微創人工膝關節置換，恢復良好，下背痛也不見了，可以規律運動，深覺應早一點接受手術治療，不用忍這麼久。
前台南市立安南醫院骨科主任黃鐙樂指出，8旬以上老人膝蓋退化疼痛，又有退化性膝關節炎，多數有鴕鳥心態，能忍就忍，吃吃藥就好，只是吃藥不會讓完全磨光的軟骨再生，結果病情加重，藥性增加肝腎負擔。
一側膝關節退化到某種嚴重程度，人的自然反應會把走路力量使在另一側，造成另一側膝關節加速退化，站起來更吃力，因膝關節沒力，只好腰部加力，就造成腰部痠痛，甚至腰椎滑脫。
老人吃藥又忍耐數年的結果，無法使病況好轉，最後還是得找醫師開刀，這時身體狀況又更差，愈加重手術的風險。
黃鐙樂說，依當前醫學材料的進步，人工關節置換後，使用一輩子是沒有問題的，不要吃藥又忍耐，搞得身體其他關節都壞了，肝腎功能也變差，才想到要做手術，白白吃了幾年苦頭。
不過，人工膝關節不是一個完全真實正常的關節，不能期待術後可像年青人急跑、急停、急轉彎，人工膝關節提供日常生活95%以上的功能，包括爬山、上下樓梯、快走、小跑步等，且需骨科醫師評估。1060314
(中央社)
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