中市獨老送餐 成長率與涵蓋率全國第一

台中市政府社會局委託6家社會福利團體辦理老人送餐服務，依社會局統計，成長率75.64%，六都第一；服務涵蓋率逾50%，更是全國之冠3/4。（市府提供）中央社記者郝雪卿傳真 106年3月14日

台中市政府社會局委託6家社會福利團體辦理老人送餐服務，依社會局統計，成長率75.64%，六都第一；服務涵蓋率逾50%，更是全國之冠3/4。

這項老人送餐服務有「一兼二顧」的功能，每週一至週五中午12時30分前將餐食送至獨居長輩家中，不只讓長輩輕鬆用餐，也提供關懷服務。

社會局表示，老人營養餐飲服務不只是將餐食送至長輩家中，最重要可提供長輩持續地關懷，這也是市府積極推動「托老一條龍」的理念；此外，為提供獨居長輩更貼切餐食服務，市府特別編列營養師相關補助，營養師親至獨居長輩家中評估，調配個別化餐食服務。

台中市目前獨居老人約2800餘人，老人營養餐飲服務民國100年僅服務825人，105年底已成長至1417人，成長率75.64%，高於台北市435人、新北市236人、桃園市376人、台南市772人、高雄市492人，六都第一；而服務涵蓋率也超過50%，更是全國第一。

社會局表示，為鼓勵長輩走出家中，市府與204處社區照顧關懷據點、11處宗教團體、3處大人食堂共同推動老人共餐服務，希望增加長輩參與社區活動的意願，有需求民眾，可撥打長照專線4128080，手機請直撥02-4128080。1060314

(中央社)