極右派「荷蘭川普」懷爾德斯 他究竟是誰？

荷蘭極右派自由黨黨魁懷爾德斯。（圖/美聯社）

過去鮮少出現在國際媒體版面的荷蘭國會大選，今年卻因為一名被稱為「荷蘭川普」的極端候選人，不僅讓鄰近各國與歐盟感到憂慮，更讓外界對他感到相當大的好奇心。這位口出狂言、極端反伊斯蘭教的自由黨（Partij voor de Vrijheid,PVV）黨魁懷爾德斯（Geert Wilders），他究竟是何方神聖，能帶領一個2006年新成立的小黨，成為如今荷蘭最大反對黨。

據英國快報（Express News）報導，即將於明日（3/15）展開的荷蘭國會大選，受到極右派崛起的影響，成為近期國際媒體關注的焦點。這位訴求右派民粹主義、反移民、反穆斯林，並要在荷蘭舉行脫歐公投的自由黨黨魁懷爾德斯，不僅聲勢看漲，更威脅到現任首相馬克·呂特（Mark Rutte）。現年53歲的懷爾德斯，原先與現任首相同黨，從1998年當選下議院議員後，極右派的光芒便逐漸展現，2002年出任黨團外交事務發言人，對於伊斯蘭族群的批評與攻擊更是直接，直到2004年因執政黨支持土耳其加入歐盟憤而退黨。

現任荷蘭首相馬克·呂特（圖右）與在野的自由黨黨魁懷爾德斯（圖左）。（圖/美聯社）

退黨後的懷爾德斯在2年後創立自由黨，自行兼任黨魁一職，帶領政黨在成立之初拿下9席，4年後爆增為24席，成為國會最大反對黨，並在2012年對聯合政府投下不信任票，而提前改選，雖席次大減為15席，但仍舊維持第三大黨的位子。隨著歐洲的難民議題與恐攻加溫，讓擁有鮮明反伊斯蘭和移民的懷爾德斯支持率大幅衝高，最新的民調顯示，自由黨將能拿下22席，雖無法組閣執政，但卻能有效制衡第一大黨自由民主人民黨（Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, VVD）。

經常口出狂言的懷爾德斯，在選舉期間就因多次語待歧視地攻擊穆斯林族群，而遭到公民團體的控告，甚至名字還登上的蓋達組織（Al-Qaeda）的獵殺名單中，但荷蘭法院憂判決會造成選舉產生變數而未給予刑責，讓他最終無罪釋放。面對移民，自由黨要求全面暫停非歐洲區的移民入境，對於歐盟，他們不僅懷疑其實際作用，更強烈反對土耳其加入。

自從美國新總統川普（Donald Trump）當選後，全球各國對於境內崛起的民粹主義和極端派別，都加強戒備並隨時防範，隨著近年來，經濟成長趨緩、難民移入問題與就業率，讓荷蘭、德國、法國都陸續出現極右派崛起的可能，明天過後，懷爾德斯是否將跌破眾人眼鏡，將是歐盟未來發展的重要焦點之一。

(中時電子報)