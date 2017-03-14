網路購票藏風險 解密機票詐騙10大套路

出國旅行，購買機票是一門學問。(圖/達志影像 shutterstock)

網路購買機票愈趨便利，但卻也成為詐騙的目標。（示意圖/達志影像/Shutterstock）

飛機是全球使用頻率最高的交通工具之一，快捷、舒適、安全，受到了大多數人的喜愛。隨科技發展，手機和網路購票、改簽越來越方便，但這也讓不法分子有機可乘，利用一些手段進行機票詐騙。如何防範機票詐騙？機票詐騙的招術有哪些？以下有10大最常見詐騙手法。

►謊報航班變動或取消

Skyscanner分享解密機票詐騙常用10大套路，如受害者會收到乘坐航班被取消訊息，內容不僅詳細說出購票人的姓名，而且航班信息也准確無誤。這時很多乘客在心急之下就會誤以為是航空公司發來的訊息，隨即撥打訊息中的電話進行改簽。但這時就要當心，有可能是有心人士通過不法手段得到個人信息，偽裝成「客服」從而進行詐騙。

常見套路1：使用自助改簽

詐騙利用多數受害者不懂英文，要求使用自助服務英文界面進行改簽操作。利用訂單號、操作號等內容，迷惑受害者填寫轉賬賬號，再誘騙受害者輸入驗證碼、激活碼、關聯碼等內容填寫轉賬金額，直接轉移卡內大筆現金。

常見套路2：銀行卡啟用操作

詐騙會告訴受害者轉賬的手續費或補助發放沒有成功，是因為銀行卡還未啟用，需要進行轉賬開通。以需要匯款超過餘額的錢來進行啟用為理由，詢問受害者卡內餘額及卡號，並告知轉賬超過餘額的錢是不會成功的，從而誘騙受害者轉賬。一旦受害者開始操作，騙子會迅速將一部分錢轉到受害者銀行卡內，使得卡內餘額大於轉賬金額，從而轉賬成功，騙取錢財。

常見套路3：通過相關通路盜取網銀賬號密碼

騙子直接在信息中植入一些相關的盜號通路，假冒航空公司頁面，讓受害者信以為真，騙取受害者網銀賬號和密碼，從而進行網銀盜刷。

解密1:不要相信來路不明的訊息

在收到類似航班取消、航班變動、機票退簽改簽等內容的訊息時，應通過官方的航空公司客服電話、機場客服電話等多種方式核實，不要盲目相信來路不明的訊息，更不要撥打訊息中提供的陌生號碼按照對方的要求轉賬。

解密2:遇到與轉帳有關的操作要慎重

航空公司不會有需要通過網路轉賬或者使用銀行卡進行退改簽機票的業務，也不會讓乘客透過驗證碼、啟用碼、關聯碼等內容轉帳，更不會詢問與銀行卡有關的訊息。無論無何，遇到與轉帳有關的操作時一定要慎重，再三與可靠的官方網站與聯絡電話確認。

解密3:只相信官方訊息

當遇到銀行卡啟用、英文界面操作、雙向轉帳認證等內容時，往往是詐騙訊息，千萬不要相信。只相信航空公司的官方通路和官方公布的電話，並且與官方的客服核實。

►網路虛假客服信息

購買特價機票後卻遲遲一直沒有出票，許多人會透過上網查詢客服電話後撥打，但網路可能潛藏虛假客服電話，一旦打過去騙子便會以訂單被保留，需要退款，並且要重新預訂一張機票為理由，借此向受害者索要銀行卡號、身份證信息等從而進行詐騙。

常見套路4：使用通路自答進行詐騙

騙子會潛伏在各大訂票通路、旅行通路的論壇中，以同樣的問題將受害者引導到提前設計好的套路中，利用自問自答的方式宣傳虛假客服，盜取信息，從而進行詐騙。

常見套路5：關鍵字搜索提升詐騙機率

詐騙會先建立一個相關的票務通路，巧設如「低價機票」、「退改簽」、「X航空客服電話」等關鍵詞，提升在搜索引擎中的顯示排名，以便網友搜到，提升詐騙機率。這樣的假網站，不僅讓受害者買到假機票，還會更進一步的設計套路詐騙。

常見套路6：潛伏在各大交友群中

詐騙會潛伏在各大交友群中，如有圈內有朋友購票或者退改簽票的需求，便會發送虛假客服電話或相關盜號連結，誘導朋友群購票，從而達到詐騙的目的。

解密4：了解機票購買流程

在票務通路上或者其他電商通路上購買機票前，首先應該了解通路的購買流程，避免通路的特殊購買規則與自己所想的不符，讓詐騙有機可乘。

解密5：不要輕信網上隨意搜到的客服電話

機票購買時出現問題，一定要資訊官方的票務客服，不要隨意輕信網上可搜索到的其他任何所謂客服電話和其他聯系方式。一旦按照通路上的電話打過去，就誤入詐騙，千萬要到官方網站確認與聯絡，及檢查自己搜索到的聯絡方式是否在購票網站的官網上。

解密6：不要隨便在交友群發布有關自己的動態

人們需要擴大自己的朋友圈，就會加入各大交友群，但是交友群裡的朋友也不是都熟悉，很有可能騙子就潛伏在某一個交友群內。為防止被騙，就不要隨便在交友群發布有關自己的動態，不要隨便點開群裡人發送的連結。

►虛假的超低價機票網站

購買超低價機票時，提交完相關信息一直顯示身份信息認證失敗，系統卡單、無法出票。購買者不明白什麽原因，誤認為是操作錯誤，再支付一次費用，第二次的結果仍然是身份認證失敗，系統卡單，無法出票。受害者又不知到該如何退款，通路上也沒有客服電話。於是再次支付，仍然失敗。隨後，系統提示因多次付款失敗，已被列入黑名單，需要受害者支付相關費用才能開通會員後才能解除。

常見套路7：高度仿真騙取信任

詐騙通常利用類似正規購票通路的模板，建立盜號通路，使得一般人很難辨別通路的真實性，一些貪圖便宜的人在低價票吸引下購買機票，一步步被騙，越陷越深。

常見套路8：低價折扣引關注

詐騙在購票高峰期如寒暑假、旅遊黃金時段等期間，利用低價折扣吸更多需要購買機票的人，面對低價誘惑，往往很多人難以抵抗而上當受騙。

常見套路9：熱門線路做誘餌

熱門航線經常搶票熱絡，此時很多詐騙更會利用大家心急的狀態，在虛假票務通路上推出該航班機票，迫使需要的在人情急之下購票上當。

常見套路10：購票失敗騙更多

爲了騙取更多的錢財，詐騙往往在盜號通路中讓購票永遠處於失敗狀態，利用大家急需找回票款的心情，採用再次購票後退款、付費會員退款、銀行卡啟用等其他理由進行多次詐騙。

解密7：使用可靠的機票搜索引擎購票

網上訂票時應到各大航空公司官方網站，謹防虛假官網。使用可靠的機票搜索引擎與航空公司官方網站等搜索與預定機票，才有準確的聯絡信息、及時客服和其他用戶心得經驗談，使用起來安心，自己的消費者權益也可以得到保障。

解密8：不要貪圖一時便宜

不要貪圖一時便宜，一次又一次的支付機票費用，一次又一次的上當受騙，貪圖小便宜吃大虧。正規的機票購買通路都會有客服電話和購票細則，最好了解清楚後再購買。

解密9：下載常用手機旅行APP

手機購票具有更加快捷、方便特點，下載手機旅行APP，並且使用常用的手機APP推薦能大大提升購票時的安全程度，因為已經有很多使用者驗證它的安全程度。

解密10：支付費用時需要謹慎

如果看到有超低折扣的機票、超低價機票，尤其是出發高峰期的特價機票，這時候一定要當心，支付機票費用的時候要謹慎，不要輕易在不知情的連結網頁填寫相關信息。

(中時電子報)