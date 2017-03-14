吳德榮：這波冷氣團今到15日晨最冷
今晨淡水已降至攝氏11.9度、台北巿13.2度，氣象專家吳德榮表示，這還不是這波大陸冷氣團所帶來的最低氣溫，預計今天至明晨是天氣最冷的一段時間，17日、18日氣溫逐漸回升。
吳德榮在氣象應用推廣中心「洩天機教室」指出，今天起至16日受大陸冷氣團影響，預計今天至明晨是氣溫最低、天氣最冷的一段時間，北台灣沿海空曠地區的最低氣溫稍低於12度，都會區也會稍低於13度，由於白天氣溫未必能回升，整天非常濕冷。中南部及花東的氣溫也會明顯下降，只是幅度相對較小。
至於水氣則呈現週期性變化，吳德榮表示，今天白天水氣多、北台灣濕冷，中部及花東有局部雨；今晚至明天水氣減少，北台灣降雨機率降低、轉乾冷，東半部仍有局部短暫雨的機率，中南部多雲時晴；16日華南水氣移入，北台灣降雨又趨明顯，天氣又轉濕冷，中部及花東有局部短暫雨。
吳德榮指出，17日、18日冷空氣減弱，氣溫逐漸回升，迎風面仍有局部短暫降雨機率。1060314
(中央社)
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