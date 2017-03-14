對比南韓只對台軟性制裁 藍議員：中國對台灣真好

南韓民眾日前在首爾樂天百貨前舉行集會，反對樂天集團向南韓國防部出讓土地部署「薩德」系統。（新華社）

蔡英文率領民進黨重返執政，將九二「一中共識」拋在腦後，綠營中的獨派認為，台灣愛怎麼搞就怎麼搞，大陸也不敢明目張膽制裁台灣。不過，這次南韓與美國聯手部署薩德飛彈，遭中國抵制效果明顯。國民黨桃園市議員詹江村認為，中國底線在哪？沒人知，但若觸及，絕對瞬間出手，台灣將賠上無法估計的慘痛代價，只能說中國對台灣真好。

由於中韓雙方簽署自由貿易協議，中國是韓國最大的貿易夥伴。但美國於南韓部署戰區高空防禦系統（THAAD，簡稱薩德），有美國媒體報導，中國不滿薩德的原因除了能打掉導彈外，還能識別假核彈頭，將削弱其核武嚇阻力。引發中國祭出「限韓令」，重創南韓觀光業、文化產業等。

根據《中評社》報導，詹江村認為民進黨中的獨派勢力比以前更鮮明、更積極推動去中國化，因為過去他們認為怎麼稿，中國也不敢付諸任何具體行動，就是嘴巴說說，有種就打打看，所以大陸航母遼寧號繞台，也不當一回事。

但這次薩德入韓，中國出手重，進行多方制裁，可能不只我嚇一跳，恐怕連蔡政府也嚇一跳。詹江村表示，中國對台沒有公開制裁，只說旅遊市場機制，詹認為‎目前中國只有軟性制裁「算客氣」，但這軟制裁就已讓民進黨受不了。

詹江村表示蔡政府或許聰明不碰薩德系統，但繼續「去中國化」，簡直在挑釁中國底線，但中國絕不是紙老虎。而對比韓國人的骨氣，當陸客不來時，民進黨縣市還跑去中國行銷，向陸客招攬，差距真大。

(中時電子報)