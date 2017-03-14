中國海洋戰略浮現：鄭和下西洋的合作精神
大陸外交部長在今年的全國人大記者會上指出，關於南海問題，中國奉行鄭和下西洋的合作精神，反對西方馬漢的海權觀念。可以這麼理解，現在中國的海洋戰略已經浮現，即是走合作、非對抗的路線。
港媒中評社在今天（14日）刊載社論，對中國大陸的海洋戰略進行詮釋，指依照官方的論點，中國的海洋戰略是一種和平、合作、相對保守的方針；而西方的海洋戰略則是對抗、擴張、掠奪性的方針。
文章指出，現在提出鄭和下西洋的合作精神別具意義，因為海洋是國際交流的舞台，若把海洋切割得支離破碎，一定會產生一系列糾紛。對此，中國大陸遵循《南海行為準則》，也提倡「擱置爭議、共同開發」，並願意與世界各國承擔建立海洋安全機制的責任。
文章也強調，大陸在處理南海地區海洋糾紛中所體現出來的聰明才智，反映中國傳統文化博大精深，並能以傳統文化的優秀元素服務當代建設，也能在處理與周邊國家關係方面把握話語權和主動權。
把鄭和下西洋作為一個案例，正可以說明中國人自古愛好和平，是一個具有合作精神的國家，而中國海洋戰略將會成為未來國際海洋法的基本指導思想。
(中時電子報)
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