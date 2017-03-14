「我們真心相愛」 金敏喜勾已婚導公開認戀

金敏喜勾洪尚秀公開認不倫戀。(圖／翻攝自韓網)

南韓女星金敏喜靠著電影《獨自在夜晚的海邊》奪下柏林影展影后，片中飾演愛上人夫的女演員，而現實生活中，她也同樣和56歲的已婚導演洪尚秀搞不倫，13日兩人首度在韓國公開露面，高調認愛對方。

金敏喜去年爆出不倫戀，但她無懼醜聞，上月在柏林影展奪下影后時，公開向洪尚秀喊話：「我尊敬他，我愛他！」13日兩人首度在韓國亮相，他們也大方認戀，洪尚秀表示之前認為是私事，所以沒出現解釋，想等電影製作完再說，「我們是彼此相愛的。愛得很真實」，盼外界能聚焦在電影作品上。

而金敏喜也說：「我們的交往很寶貴，是真心去交往和相愛，未来會謙虛接受所有該面對的情況。」

(中時電子報)