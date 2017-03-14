「美」味就是狂 麥當勞激推BBQ與窯烤堡

台灣麥當勞將自明（15）日起推出「美式BBQ雞腿堡」，鮮嫩多汁的去骨雞腿肉淋上經典的BBQ醬，搭配巧達起司，口感豐富濃郁。（圖／台灣麥當勞）

麥當勞自3月29日起推出「美式窯烤雙牛堡」，雙層香煎100％純牛肉，搭配以蜂蜜、紅酒醋與辛料秘製而成的微辣窯烤醬，滿足重口味醬汁控的期待。（圖／台灣麥當勞）

台灣麥當勞明(15)日起推出2017全新甜心卡，有「經典可樂款」與「經典薯條款」2款設計，持卡者可一整年享有買A送B的超值優惠。(圖／台灣麥當勞）

.全台唯一24小時外送「麥當勞歡樂送」，自3月15日起至4月11日止，凡訂餐滿398元就送四塊麥克雞塊。（圖／台灣麥當勞）

什麼口味的漢堡是台灣「漢堡控」最愛？網路平台由網友票選「最愛十大漢堡口味」，結果「美式風味」漢堡以口感濃郁、份量厚實勇奪人氣TOP1。為搶攻「美」味商機，台灣麥當勞決定別選用民眾最熟悉且喜愛的美式經典「BBQ」醬，以及採獨特辛香料秘製而成的重口味「窯烤」醬入堡，自明（15）日起至4月25日止陸續推出「美式BBQ雞腿堡」及「美式窯烤雙牛堡」，限期供應，並強調「美味零時差」，燃燒消費者的美式漢堡魂。

除推出全新口味漢堡，台灣麥當勞亦將自3月15日起至4月11日止限量推出「2017全新甜心卡」，兩款全新甜心卡分別為「經典可樂款」、「經典薯條款」，原價49元，優惠價39元。消費者持卡購買卡片背面A區商品，即可免費贈送B區商品，有效期限至2018年3月31日。

為強力促銷，全台唯一24時外送服務系統「麥當勞歡樂送」，也將自3月15日起至4月11日止加碼推出「滿額贈」優惠活動，凡訂餐滿398就送四塊麥克雞塊，提供消費者全天候美味。

麥當勞行銷部副總裁寇碧茹表示，全台現有超過3,500家的美式餐廳，顯現消費者對美式餐飲的喜愛與歡迎，而BBQ醬汁則是美式風味不可獲缺的經典元素，故為傳遞正宗經典「美」味；台灣麥當勞特別以BBQ醬入味推出「美式BBQ雞腿堡」，以及雙層牛肉搭配秘製窯烤醬的「美式窯烤雙牛堡」，滿足重口味醬汁控的期待。寇碧茹並預期，美味漢堡推出期間可望為台灣麥當勞增加一成以上來客數。

將於明（15)日起正式上架的麥當勞「美式BBQ雞腿堡」，是選用鮮嫩多汁的去骨雞腿肉，整片酥炸後淋上微微甜酸、帶有炭烤風味的BBQ醬，搭配巧達起司、鮮採番茄及萵苣提味， 強調簡單的食材組合能呈現豐富口感。將於3月29日接續推出的「美式窯烤雙牛堡」，是以香煎雙層100%紐澳純牛肉，搭配蜂蜜、紅酒醋與辛香料特別調製、帶有微辣重口味的窯烤醬，灑上翻炒洋蔥及彩椒，口感厚實、醬汁濃郁。

台灣麥當勞「美式BBQ雞腿堡」單點84元，經典套餐130元。「美式窯烤雙牛堡」也是單點84元，經典套餐130元。麥當勞提醒，兩款新口味漢堡都是期間限定，售完為止。

(工商)