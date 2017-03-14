NBA》右膝傷完換左膝 「豪」友帕森斯整季報銷
去年跟灰熊簽下4年9400萬美元肥約的林書豪好友「高富帥」帕森斯，本季運氣真的壞到極點，季初才好不容易從右膝傷勢復原，如今他又遭逢左膝半月板撕裂，很有可能必須接受手術修復，代表這季提前報銷了。
「在帕森斯如此勤奮從右膝傷勢中復原，卻又遭受如此處境，這真的很糟，我們知道他仍會努力讓自己盡快復出，」灰熊總管華勒斯14日表示，「我跟費茲戴爾(灰熊總教練)、整個球隊都會支持他，我們會把注意力放在他的健康上。」
帕森斯本季才打34場，場均6.2分、2.5籃板的績效，根本跟他的身價完全不等值，不少球迷與媒體質疑他本季狀況如此低迷主因，還是他在場外傳出許多緋聞，甚至經常跟女性友人跑去夜店或旅遊景點的花邊行為。
不過先前費茲戴爾力挺帕森斯，認為他長得這麼帥，會出現那麼多花邊新聞也屬正常，重點是他在訓練與比賽時，仍全心全意投入，只是仍跟灰熊有著3年多合約的他，勢必趕緊打出令人信服的表現才行。
(中時電子報)
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