小S自稱短髮先例 嗆郭采潔「價碼很低嗎？」

小S近來在活動上搞笑嗆郭采潔！（圖／本報系資料照片，合成圖）

小S自從沒再主持《康熙來了》後，許多粉絲都不能在節目上一睹她搞笑功力，但工作依舊滿檔的她，近來則到大陸代言洗髮精品牌，她自稱自己是「短髮先例」，將砲火瞄準另一位代言人郭采潔，嗆她「價碼很低嗎？」不解為何她也能代言，笑壞眾人。

小S最近到大陸出席洗髮精代言活動，難得又和陳漢典合體，不過向來愛拿林志玲說嘴的小S，這回卻把苗頭轉向另一位代言人郭采潔身上，她開玩笑說「我開短髮先例，我不信采潔效果比我好！」更搞笑反問「她價碼很低嗎？」讓陳漢典聽完汗如雨下，想幫忙緩頰，還被小S嗆「你跟郭采潔是很好嗎？」讓台下笑聲不斷，有種重返《康熙來了》的感覺。

(中時電子報)