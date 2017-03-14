克服搭飛機恐懼症 撇步報你知
許多人對搭飛機都有莫名的恐懼，但其實常常是自己嚇自己，而治療師也提供了幾點建議，幫助你克服恐懼。
1.找出讓你搭飛機會害怕的真正原因
其實很多恐懼的造成，都被認為和一些自我心理潛在危險有所連結，因此你應該去仔細檢視，讓你害怕坐飛機的原因，是否與過去發生在自己身上的一些事件有所聯結。
2.創造一個新的印象聯結
在試著破除舊有心理潛在危險的聯結後，想辦法創造出一個新的聯結，捨去恐懼的經驗，導到新的正面經驗去，治療師也建議，你可以幻想你就像坐在海灘上，旁邊都圍繞你所愛的人。
3.試著使用左右腦
面對恐懼壓力，可以試著舒緩它，透過眼睛直視前方，然後慢慢地進行眼睛的運動，從左到右、達到舒緩的效果，讓大腦別再只專注於你的恐懼。
4.經絡療法
經由身體穴道的經絡按摩，達到放鬆效果，由外而內引導身心靈一步步的放鬆，舒服到睡著後，醒來可能已經準備要降落了。
(中時電子報)
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